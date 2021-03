Tweevoudig Champions League-winnaar Adriano bij Eupen: "Hij voelt zich hier geweldig"

"Maar in de kleedkamer merk je totaal niets van de ongelooflijke carière die hij heeft gehad. De passie en motivatie straalt nog altijd van hem af. Dat is voor elke speler van Eupen iets om van te leren."

"Ik weet nog dat bij zijn aankomst de trainer tegen ons zei in de kleedkamer dat Adriano een van de spelers met de meeste titels op zijn palmares ter wereld is", vertelt Eupen-speler Stef Peeters.

Tegen OH Leuven zat Adriano niet in de selectie van Eupen. Hij werd gespaard voor de match tegen Standard vanavond. Het zegt iets over het belang van die wedstrijd, maar de kans op zenuwen bij Adriano is klein.

Een rustige club gevonden

Na zijn laatste Europese club, Besiktas, keerde Adriano terug naar zijn thuisland Brazilië. Maar om familiale redenen zocht hij al snel opnieuw een club in Europa, vertelde hij een tijdje geleden in een lang interview met Sport/Voetbalmagazine. Hij voelde zich niet veilig in Brazilië.

"We zijn heel blij dat we een speler van zijn kaliber aan onze fans kunnen tonen", zegt Algemeen Directeur Christophe Henkel. "Hij voelt zich hier geweldig en vindt hier nog heel veel spelplezier. Hij heeft bij Eupen een rustige club gevonden voor het einde van zijn carrière."

"Hij kan het team nog veel helpen. Zonder de hulp van Qatar was dat wel niet mogelijk geweest, door die relaties kunnen we zulke spelers overtuigen.”

Met ervaren spelers als Adriano en Stef Peeters wil Eupen jonge Qatarese spelers beter maken met het oog op het WK in 2022. Betaalt Aspire veel geld voor die ervaren spelers?

“De club is 100 procent in handen van Aspire Zone Foundation, een staatsstichting in Qatar. Die draagt een groot deel van het budget. Ons wordt gevraagd om daar zo veel mogelijk aan bij te dragen."

"Maar het budget wordt verzekerd door Aspire. We streven er wel naar om de club stilaan ook economisch op een basis te brengen waarbij we stabiel kunnen zijn. Maar dat is niet makkelijk in deze regio en hangt ook af van goeie transferbeslissingen.”