Organisatiecomité Tokio: "Nog geen beslissing over buitenlandse fans"

Eerder deze week meldde het Japanse persbureau Kyodo op basis van anonieme officials dat er geen buitenlandse toeschouwers mogen komen naar de Olympische Spelen deze zomer. Maar dat bericht wordt door het organisatiecomité dus afgedaan als voorbarig.

"Op 25 maart begint de estafette met de olympische vlam, daarvoor wordt besloten of er buitenlandse toeschouwers welkom zijn in Japan", zegt directeur Toshiro Muto van het organisatiecomité donderdag tijdens het onlinecongres van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).



"De situatie voor Japan is heel uitdagend", zei Muto. "In het hypothetische geval dat er geen overzeese toeschouwers naar Japan kunnen komen, dan krijgen ze het aankoopbedrag van hun tickets terug. We bespreken alle details verder met het IOC."



Volgens Muto beslist de Japanse regering. "Op dit moment is er nog geen beslissing genomen. Er zijn al veel vluchten en hotels geboekt. We moeten die mensen dus zo snel mogelijk laten weten of ze kunnen komen."

Het organisatiecomité hoopt volgende maand iets te kunnen zeggen over de aantallen toeschouwers die op de olympische sportlocaties naar binnen mogen. "Op dit moment ligt de kaartverkoop stil. We zijn niet in de positie om kaarten te verkopen als we niet weten of de stadions vol kunnen zitten of dat er restricties gelden."