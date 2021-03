IOC-voorzitter Bach blijft op post: "Vraag is of hij in 2025 wel degelijk zal aftreden"

Het had veel weg van de kroning van een vorst. Bach groette de leden op het videoscherm als een echte paus. En het was ronduit tenenkrullend hoe het ene na het andere IOC-lid vervolgens de lof ging zingen van de voorzitter, al hadden sommigen daar wel een spiekbriefje voor nodig. Maar Bach straalde en leek zelfs een traantje weg te pinken.

Bach heeft tijdens zijn eerste mandaat van acht jaar verschillende crisissen het hoofd moeten bieden, met vorig jaar het door Bach lang tegengehouden uitstel van de Spelen in Tokio. Maar de uitschieter blijft het dopingschandaal tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014. Dat leidde tot de uitsluiting van Rusland tijdens de Winterspelen in Pyeongchang in 2018. Al was de delegatie "Olympic Athletes from Russia" behoorlijk groot en maakte Bach amper drie dagen na de slotceremonie al een einde aan de schorsing.



Op andere gebieden was het beleid van Bach veel doortastender. Om een einde te maken aan dubieuze lobbypraktijken door kandidaat-gaststeden werden de Spelen van 2024 en 2028 gelijktijdig toegewezen aan Parijs en Los Angeles.

En Bach stelde al vroeg in zijn eerste mandaat de financiële toekomst van het IOC veilig, door een nieuw contract te tekenen met NBC voor de tv-rechten in de Verenigde Staten. Dat contract loopt tot en met 2032 en is goed voor een bedrag van 6,4 miljard euro.