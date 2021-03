6 weetjes over Stefan Bissegger, het nieuwe Zwitserse tijdritwonder?

1. Hij gaat naar Tokio als pistier

Stefan Bissegger is, zoals heel wat Zwitsers, geschoold op de piste. In 2016 werd hij bij de junioren wereldkampioen op de 1.500 meter, met een wereldrecord.

2. Zijn bijnaam is Muni

De 16-jarige Bissegger, toen al een enorme verschijning

3. In de voetsporen van Cancellara?

Er zijn wel meer Zwitsers die de stempel "de nieuwe Cancellara" kregen, denken we maar aan Stefan Küng. Maar Bissegger komt met zijn profiel misschien het dichtst in de buurt van zijn landgenoot.

4. De meest aerodynamische renner in het peloton?

Vaughters herhaalde die claim nog eens na de zege van Bissegger in Parijs-Nice: "Voor zover wij weten heeft niemand een lager CdA dan Bissegger." CdA staat voor Coefficient of Aerodynamic Drag, ofwel de hoeveelheid wind die een renner vangt.

5. Hij zat in het Zwitserse leger

Daar houdt de vergelijking tussen de twee wel op. Terwijl Hirschi zich voornamelijk in de regio van Bern ophield, groeide Bissegger op in het noorden van Zwitserland, niet ver van het Bodenmeer.

Hun profielen zijn niet echt gelijkaardig, maar de vergelijking met Marc Hirschi zal natuurlijk niet uit de lucht zijn. Hirschi werd een maand eerder geboren dan Bissegger en beiden zaten een tijd in het Zwitserse leger, in het geval van Bissegger van 2016 tot 2018.

6. Hij wil zich ook ontpoppen tot sprinter

Bissegger is niet van plan om zich uitsluitend toe te leggen op het tijdrijden. We kwamen al te weten dat hij droomt van het klassieke werk, maar ook in de sprints wil hij zich ontwikkelen, een beetje naar het voorbeeld van Wout van Aert. "Al moet ik wel nog veel leren over positionering en de juiste sprinttechniek."

In zijn eerste rittenkoers op het hoogste niveau, de BinckBank Tour vorig jaar, gooide Bissegger zich er in de eerste sprint alvast tussen, met een 5e plaats tot gevolg. Zijn sprint liet hem trouwens wel wat in de steek op het WK voor beloften in Harrogate, toen hij weliswaar zilver haalde, maar toch pas 3e werd in de sprint (na de gediskwalificeerde Eekhoff en Battistella).