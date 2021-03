Toma Nikiforov: "Hiermee leg ik iedereen die me al wou begraven het zwijgen op"

Toma Nikiforov heeft de afgelopen jaren veel blessureleed moeten verwerken en moest bijna al zijn olympische droom opgeven. "Na heel wat miserie, blessures, operaties en het coronavirus, is dit echt een opluchting", zegt de judoka.

"Ik ben echt heel trots op deze medaille, het is de mooiste uit mijn carrière. Het is ook mijn eerste in een grandslamtoernooi. Na heel wat moeilijkheden leg ik hiermee iedereen die me al wilde begraven het zwijgen op."



In de olympische ranking doet Toma Nikiforov met de 1.000 punten van de zege een heel goeie zaak. De top-18 van elke categorie (met een limiet op het aantal deelnemers per land) mag naar Tokio.

"Het is een enorme boost met het oog op de Olympische Spelen in Tokio, want hiermee zal ik heel wat punten pakken en stijgen op de ranking. Het brengt iets minder stress mee voor de volgende toernooien."