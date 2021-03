José De Cauwer: "Op mijn 71 jaar had ik tranen in de ogen na Strade Bianche"

Als ex-wielrenner, ex-bondscoach en cocommentator heeft José De Cauwer een groot deel van de wielergeschiedenis meegemaakt. En toch keek hij gisteren nog met open mond naar de Strade Bianche. "Op mijn 71 jaar had ik zelfs tranen in de ogen", zegt hij. "Het was absoluut een van de mooiste klassiekers ooit. Pure bibbermomenten. En het was hetzelfde verhaal geweest bij een zege van Wout van Aert, bijvoorbeeld." "Het gaat vooral over de manier van koersen die we nu zien. Ik heb meteen een sms gestuurd naar Michel Wuyts. "Volgens mij zijn we in een nieuw tijdperk beland". De manier waarop Alaphilippe ter plaatse wordt gelaten op de slotklim: fenomenaal."

De Cauwer was niet helemaal verrast door de ultieme uitval van Van der Poel in Siena. "Hij had daarvoor al formidabele signalen gegeven", zegt hij. "Door gemakkelijk te anticiperen op aanvallen, liet hij al zien dat hij meer dan sterk was." "Alaphilippe, Bernal en Van der Poel werkten ook goed samen in de finale. Die kanjers kruipen niet in elkaars wiel: ze koersen gewoon." "Toen Mathieu in de laatste kilometer op kop door de poort naar Siena reed, wist ik dat hij zich goed voelde. Ik heb al veel versnellingen gezien, maar zo'n versnelling heb ik de laatste jaren niet meer gezien. Bij de versnelling van Alaphilippe op het WK was er nog tegenstand, nu niet." "Het is duidelijk: er moet nog veel komen van Van der Poel. De Poggio in Milaan-Sanremo moet hem ook liggen. En dan had hij nog Le Samyn (pech) en Kuurne-Brussel-Kuurne kunnen winnen." "Ook Van Aert maakte een sterke indruk. Misschien zien we in de klassiekers nu een strijd op niveau tussen Wout en Mathieu. We mogen niet vergeten dat er nog andere renners zijn, maar daar begin ik toch steeds meer aan te twijfelen." (lees verder onder video)

Geniet nog eens van een samenvatting van de Strade Bianche:

De Cauwer: "Zaten we nu naar het nieuwe wielrennen te kijken?"