Hans Van Alphen: "Ik ben trots op Noor, Nafi is op weg naar mooie zomer"

"Zou vreemd zijn als Nafi nu al olympische vorm heeft"

"Het was ergens wel te verwachten dat Nafi goud zou veroveren, maar ik was vooral benieuwd naar haar prestaties", zegt Hans Van Alphen.

"Voor alle atleten is het een bijzonder gek jaar geweest. Nafi had dan ook nog eens wat tegenslag de laatste maanden. Nu blijkt wel dat ze goed in vorm is en stevig op weg is naar een mooie zomer."

"Hier en daar zullen nog wat puntjes op de i moeten worden gezet. Maar het zou ook vreemd zijn als je begin maart al de vorm hebt die je op de Olympische Spelen wil hebben. Het ziet er heel goed uit voor Nafi."

In het hoogspringen liet Thiam 1m89 optekenen. "We mogen van haar altijd een sprong boven de 1m90 verwachten en zelfs richting de 2 meter. Maar op technisch vlak heeft Nafi nog niet veel kunnen werken aan haar sprong. In de winter is dat sowieso moeilijk om je sprong op punt te krijgen en dan waren er nog eens de extra moeilijke omstandigheden. In het hoogspringen zit er dus zeker nog progressie in voor Thiam."