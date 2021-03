"Barcelona moet voor Courtois supporteren en hopen dat Benzema Atletico verslaat"

Speelt Real Madrid morgen zijn laatste kans uit om stadsgenoot Atletico nog van de troon te stoten in La Liga? “Het klinkt vreemd maar in Barcelona moeten ze voluit voor Real supporteren. En zelfs als Real wint, komt de titel nog lang niet dichterbij”, zegt onze Madrid-volger Stef Wijnants.

5 punten scheiden leider Atletico van zijn twee naast achtervolgers Barcelona en Real Madrid. De ploeg van Diego Simeone heeft nog een inhaalmatch op de kalender staan en met een virtuele voorsprong van 8 punten staat Real met de rug tegen de muur. Het moet winnen. "Uiteraard kan de strijd pas echt opnieuw leven worden ingeblazen als Real de drie punten pakt, maar in de huidige omstandigheden niet verliezen lijkt me ook niet verkeerd", zegt Wijnants. "Real kampt met een golf aan blessures. Nu spits Mariano uit is met een spierletsel, is dit seizoen de teller tot 42 blessures opgelopen. Zidane heeft zich daar al eens eerder vragen bij gesteld."

Geen constante bij Real

“Met een gelijkspel wordt de kloof in elk geval niet groter en moet Atletico waakzaam blijven. Voor hun winst van vorige zondag op ViIllareal lieten ze op korte tijd toch heel wat punten liggen en kwamen Real en Barça alsmaar dichterbij. De competitie is immers nog lang, nog 12 speeldagen na de topper.” “Winst van Real geeft geen enkele garantie op een komend succesverhaal. Aan de resultaten is immers geen touw te knopen : in december uitmuntend, in januari dramatisch, in februari heel goed." "Uit het vertoonde spel is niet op te maken of Real de volgende maanden echt een constante in de resultaten gaat halen. En dat is noodzakelijk als het zijn titel wil verlengen.” “Voor Barcelona kan winst van Real wel een boost geven. De ploeg van Koeman is in La Liga aan een sterke opmars bezig en speelde deze week een fantastische match tegen Sevilla." "Als Real wint, dan heeft Barça zijn lot zo goed als zelf in handen. Want Atletico moet in het slot van de competitie nog naar Camp Nou. In Catalonië kunnen ze dus voor één keer best voor de aloude vijand supporteren.”

Benzema de verlosser, Courtois de behoeder

Bij Real Madrid heeft Benzema na zijn enkelblessure opnieuw getraind. Of hij in de basis zal staan is niet duidelijk, maar de Koninklijke snakt naar de terugkeer van de Fransman. Aanvallend nijpt het schoentje. “Dat is nog zacht uitgedrukt. Voor een topclub stelt het vooraan veel te weinig voor. Jovic voldeed niet en werd aan Frankfurt uitgeleend, Mariano heeft op geen enkel moment kunnen aantonen dat hij een goede stand-in is." "En dan moet het komen van Vinicius… tja… Snelheid en goede wil te over, maar geen finesse in acties en balbehandeling. Isco, Rodrygo of Asensio zijn de andere mogelijke aanvallers, maar ook zij kunnen hun stempel niet drukken.” “Bij Atletico heb je uiteraard Suarez (16 goals), bij Barcelona Messi (19 goals) als leider in de aanval. Real is nergens zonder Benzema. Kijk naar hun doelpunten zonder de Fransman. Varane twee keer tegen Huesca, Casemiro op Valladolid, Mendy in Atalanta en een afgeweken bal van Vinicius tegen Sociedad.” “Herinner u de Champions League-match tegen de 10 spelers van Atalanta. Real had vooraan geen enkel idee hoe het zou moeten scoren. Benzema moet eens temeer "de Verlosser" worden." "Gelukkig staat Courtois nu al lange tijd op een geweldig niveau te keepen. Als Real scoort gaan ze er haast vanuit dat de doelman van de Rode Duivels alles tegenhoudt. “

Het is niet duidelijk of Benzema in de basis zal staan na zijn enkelblessure.

De 0 is heilig

Atletico staat ook niet in de boeken als een aanvalsmachine. Het recept van Diego Simeone is al bijna 10 jaar hetzelfde. Organisatie en strijd voorop, daarna volgt de goal wel. “Maar het is wel een succesrecept", zegt Wijnants. "Vaak gekopieerd, zelden van hetzelfde niveau. En het schitterende ervan is dat Simeone dat blijft herhalen." "Zelfs een gelouterde aanvaller als Luis Suarez gaat helemaal mee in de strategie van de Argentijnse trainer. Ook al heeft hij nu een paar weken niet meer gescoord, Suarez is toch een enorme meevaller geworden. In Barcelona hebben ze met lede ogen aanschouwd hoe de Uruguayaan nog steeds gemakkelijk een goal maakt. Zelfs in een totaal ander systeem.” “Simeone recupereert voor deze topper Kieran Trippier. Die was 10 weken geschorst omdat hij de gokregels had overtreden. Mogelijk duikt ook Rode Duivel Yannick Carrasco weer in de basis op na zijn blessure. Dan kan Simeone weer met zijn lopers op de flanken spelen.” “ Hoe dan ook pakt Simeone het in topmatchen altijd voorzichtig aan. In de Champions League heeft hij de voorbije jaren in belangrijke thuismatchen zo goed als altijd de 0 gehouden. Nu kan hij ook op de onmondige aanvalsmacht van Real rekenen om in een omschakelmoment dodelijk te zijn." "Maar vergeet niet dat Zidane ook niet vies is om de boel dicht te houden. Enkele matchen geleden, op het veld van de voorlaatste Valladolid, zette hij Casemiro in de tweede helft mee in de verdediging om de voorsprong te behouden. Tegen de voorlaatste, hé!”

Diego Simeone speelt met Atletico goed georganiseerd achterin.

