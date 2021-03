Merlier verrast met vroege spurt en houdt Cavendish en Dupont achter zich

IJzersterke Merlier spurt al de rest uit het wiel en wint de GP Monseré

Het was een incidentrijke editie van de GP Monseré, met heel wat valpartijen. Het jonge peloton had zin om te koersen, een groep van 9 koos voor het ruime sop met een vroege vlucht.

Het peloton nam onder leiding van Deceuninck-Quick-step de controle over. De ploeg van kopman Mark Cavendish pareerde aanvallen van kleine groepjes. Een massasprint leek onafwendbaar.

Op de laatste passage van de Gitsberg, 7 km voor de streep, trok Amaury Capiot (Arkéa - Samsic) ten aanval. De 27-jarige Belg kon een kloofje slaan van maximaal 8 seconden. Hij werd op 3 km van de streep weer ingerekend, het verwachte duel tussen Merlier, Cavendish en Dupont leek in de maak.

Bert Van Lerberghe probeerde Cavendish in stelling te brengen in de slotkilometer, maar in een nerveus peloton moest de Brit vol in de remmen. Tim Merlier keek niet om en zette vol aan van ver. Mark Cavendish vocht nog voor wat hij waard was, maar eindigde als tweede, Timothy Dupont vervolledigde het podium.

Merlier bezorgt zo zijn ploeg Alpecin-Fenix, na de zege van Mathieu van der Poel in de Strade Biache, een tweede overwinning in evenveel dagen. Voor de 28-jarige sprinter is het zijn 2e zege in een week, na Le Samyn.