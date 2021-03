Mick Schumacher scheurt bij Haas in de Russische driekleur rond

Haas onderging deze winter een ware metamorfose. De renstal nam afscheid van de coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen en haalde met Nikita Mazepin en Mick Schumacher twee F1-debutanten in huis.



Nikita Mazepin is 22 jaar en is een Rus. Zijn vader is Dmitri Mazepin. Die man is eigenaar van Oeralkali, een van de grootste meststofproducenten ter wereld.

Oeralkali zal als titelsponsor van het team fungeren. Daardoor is de officiële naam van het team in het Engels voortaan "Uralkali Haas F1 Team", want het team draagt een Amerikaanse stempel. De bolide voor 2021 zal dan weer de kleuren wit, blauw en rood dragen, naar analogie met de Russische vlag.

Het F1-seizoen begint op 28 maart in Bahrein. Bij Uralkali Haas kijken ze reikhalzend uit naar de start. "We beginnen na enkele moeilijke jaren met een schone lei en willen graag wat WK-punten sprokkelen. Maar we beseffen dat 2021 vooral een overgangsjaar wordt richting 2022, wanneer er heel wat zal veranderen in de F1", klinkt het bij het team.