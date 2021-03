"Niet twijfelen: Wout van Aert zal er staan in de Strade Bianche"

Met de Strade Bianche krijgen we zaterdag de eerste grote afspraak van het wielerseizoen. In Extra Time Koers ging het onder meer over de terugkeer van Wout van Aert in het peloton en ook over hoe de wedstrijd over Italiaanse grindwegen in de loop der jaren een transformatie ondergaan heeft. "Vroeger was het voor kasseimannen, nu is het een klimmerskoers geworden", stelt Sep Vanmarcke vast.