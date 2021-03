"Maaseik speelde onwaarschijnlijk en had finale nooit mogen laten schieten"

"Het was waanzin. Hallucinant", zegt Sporza-journalist Geert Heremans, die voor Radio 1 commentaar gaf bij de wedstrijd.

"Iedereen stond mekaar na die laatste bal aan te kijken, zowel op als naast het veld. Niemand kon het geloven wat er gebeurd was in de laatste minuten waarin ze 6 matchballen gekregen hadden. Iedereen stond perplex en staarde wezenloos voor zich uit."

"Hoe het komt dat het niet gelukt is? Dat is toch een beetje blokkeren van de spanning. Bij 14-10 was er niks aan de hand en dan ging het naar 14-12. Misschien begin je dan te twijfelen dat het toch nog mis kan lopen?"

"Ik denk dat het toch de zenuwen waren die de bovenhand namen en plots roken de Russen - die niets meer te verliezen hadden - hun kans. Dan voel je dat Zenit bij elk punt psychologisch in het voordeel is. Hun eerste matchbal was meteen prijs. Dat voelde je echt aankomen."