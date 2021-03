Te koop: de Porsche 911 van Diego Maradona waar hij 180 km/u mee reed

Maradona was eigenaar van de Porsche in kwestie tijdens het seizoen 1992-1993, toen hij voor Sevilla in Zuid-Spanje speelde. Het was zijn laatste club in Europa, voor hij terugkeerde naar Argentinië.

De Porsche 911 staat na omzwervingen in Spanje en Frankrijk nu in Vichte (Anzegem) te wachten op een nieuwe bestemming. De sportauto kan sinds vandaag door iedereen gekocht worden. Biedingen lopen nog tot volgende week woensdag bij veilinghuis Bonhams.

De geschatte waarde van de Porsche ligt tussen de 150.000 en de 200.000 euro. Dat is de normale waarde voor een auto van dat type, maar verwacht wordt dat er toch meer geld zal geboden worden voor de auto, puur omdat Maradona ermee reed in de jaren '90.

Opvallend: Maradona werd tijdens zijn periode bij Sevilla met de Porsche geflitst aan 180 km/u. Hij negeerde bovendien ook een rood stoplicht.