Nikola Jokic speelt Milwaukee in zijn eentje op een hoopje, LA-teams verliezen allebei

50e "triple double" voor Jokic

Met 37 punten, 10 rebounds en 11 assists was Jokic alomtegenwoordig tegen de Milwaukee Bucks van tweevoudig MVP Giannis Antetokounmpo. Voor de Servische center is het zijn 50e "triple double" uit zijn carrière en dat op zijn 26e. Geen enkele NBA-speler raakte ooit sneller aan die mijlpaal.

In de andere wedstrijden van dinsdagavond gingen de twee teams uit LA allebei met de billen bloot. De Clippers, zonder Kawhi Leonard, waren niet opgewassen tegen de Celtics in Boston (117-112), de Lakers, nog altijd zonder Anthony Davis, verloren van de Phoenix Suns (104-114).

De Suns, die nochtans Devin Booker vroeg zagen uitvallen met twee technische fouten, wippen over de Clippers en de Lakers naar de tweede plaats in het Westen met 23 zeges en 11 nederlagen. Denver is voorlopig 7e met 20 zeges en 15 nederlagen.