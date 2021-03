Brengt paardenvirus Spelen in gevaar? "De paarden komen op de 1e plaats"

"Daarom zijn al meteen alle wedstrijden voor de komende maand geschrapt en is alle verkeer met paarden stilgelegd. Door de situatie even te bevriezen, krijgen we de situatie hopelijk geleidelijk aan onder controle."

"Dit virus duikt elk jaar wel op, maar meestal is dat dan in één stoeterij, die je makkelijk kunt afsluiten. Nu waren er zoveel paarden bij elkaar. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk ingedijkt wordt."

"Dit is geen nieuw virus", zegt Pieter Devos, een van de beste jumpingruiters van ons land, in De Wereld Vandaag. "Maar omdat het op zo'n grote meeting is uitgebroken, heeft dat de verspreiding ervan wel versneld."

"Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen"

Voor heel wat springruiters kwamen er net belangrijke maanden aan, met de Olympische Spelen in augustus. "Het was sowieso al geen normale gang van zaken met het coronavirus. Die olympische selectie kunnen we later ook nog behalen."

"Het is dan ook voorbarig om nu al over de Olympische Spelen te spreken. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, hebben we het over een maand onder controle en kunnen de wedstrijden toch weer opgestart worden."

"Het is in ieder geval een grote teleurstelling voor de sport, nadat we eerder al het coronavirus hadden. Maar de paarden zijn onze levenspartners, zij komen op de eerste plaats."