Nu hekelt Moeskroen de VAR: "De gevolgen zijn zeer ernstig voor onze toekomst"

Moeskroen kan elk punt gebruiken in de degradatiestrijd, maar het verliet gisteren het Kiel met 1 punt in plaats van 3 punten. In de toegevoegde tijd maakte Beerschot nog gelijk.

Die 2-2 ligt zwaar op de maag van Moeskroen, dat een communiqué op zijn website heeft geplaatst.

"We stellen ons vragen", schrijft de club. "Hoe kun je uitleggen dat de VAR niet handelt na de duw van doelman Mike Vanhamel op Deni Hocko en Marko Bakic?"

"We kunnen begrijpen dat de fout niet opgemerkt wordt door de scheidsrechter, maar niet dat de VAR zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Het is net de rol van de VAR om dergelijke fouten te vermijden in het moderne voetbal en om de onrechtvaardigheden door interpretatie weg te werken."

"De gevolgen na deze misser zijn ontzettend ernstig voor onze toekomst", vervolgt Moeskroen. "Het is ook niet de eerste keer dat Moeskroen benadeeld wordt door zulke beslissingen."

"Elk punt kan beslissen over degradatie en kan het overleven van deze club hypothekeren. We zullen er alles aan doen opdat Moeskroen zijn sportieve kansen in de beste omstandigheden kan verdedigen."