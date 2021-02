Beerschot sleept punt uit het vuur tegen staartploeg Moeskroen

Beerschot - Moeskroen in een notendop:

Onana pakt uit met heerlijk kopbaldoelpunt

Het zorgde voor weinig verandering bij de thuisploeg. Holzhauser die op aangeven van Bourdin van dichtbij naast kopte, dat was zowat het beste dat Beerschot te bieden had. Dan was Moeskroen gevaarlijker. Vanhamel moest bij de pinken zijn op een indraaiende hoekschop van Ciranni en kon een olympisch doelpunt voorkomen.

Het spel van Beerschot was pover. Wel balbezit, maar geen kansen. Ook Moeskroen was na de frivole start wat weggezakt, maar kwam na 26 minuten wél op voorsprong. Vanhamel bokste een voorzet weg naar Onana. Die liet de bal even stuiten en kopte dan van buiten de zestien de 0-1 bijzonder knap over de doelman én laatste man Radic in doel.

Moeskroen kon door de nederlaag van Waasland-Beveren tegen Cercle een zaakje doen in de degradatiestrijd. Het enthousiaste begin van de Henegouwers wekte dan ook geen verbazing. Met een uitstekende tussenkomst op een gevaarlijke voorzet van Tabekou voorkwam Dom al vroeg in de wedstrijd een grote kans voor Olinga.

Moeskroen geeft 0-2-voorsprong uit handen in tumultueus slot

Beerschot was inspiratieloos in de eerste helft en vond geen nieuwe ideeën in de kleedkamer. Moeskroen beperkte zich na de rust tot verdedigen en werd nauwelijks in de problemen gebracht.

Met nog ruim 20 minuten te gaan kwamen de bezoekers zelfs dicht bij de 0-2, maar na een scherpe counter strandde een lobbal van Tabekou op de lat. Even later mocht Tabekou het weer proberen bij een nieuwe counter en dit keer werkte hij oog in oog met Vanhamel wél beheerst af.

Moeskroen leek op weg naar een gouden driepunter, maar in de slotfase bracht Eleke weer spanning in de wedstrijd. Holzhauser pakte uit zijn 14e assist en Eleke kon de voorzet van dichtbij ongehinderd in doel verlengen.

Beerschot zette alles op alles met een slotoffensief. Moeskroen ontsnapte toen Suzuki van dichtbij een uitstekende kans net naast kopte. Maar diep in de extra tijd gaven de bezoekers het toch nog weg. Na een verre inworp van Van den Bergh viel de bal voor de voeten van Radic en die bracht Beerschot op de valreep nog langszij.