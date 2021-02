Smaakmaker Van der Poel: "Het was een ingeving van het moment"

"Die aanval was een ingeving van het moment", vertelde Van der Poel zijn verhaal na de koers. "Ik denk dat dit de beste manier is om me klaar te stomen voor wat nog moet komen. En ik heb me wel geamuseerd, moet ik zeggen."

"Ik kreeg Narvaez van Ineos mee en die reed heel sterk. Daar heb ik veel aan gehad. Ik hoopte vroeg te openen en zo de schifting te maken. Ik had wel gehoopt dat er na de Kwaremont nog een groepje met favorieten zou aansluiten, maar dat gebeurde niet. Het was dan een moeilijke beslissing: blijven rijden of niet."

Kwam Van der Poel zichzelf tegen in die lange vlucht? "Dat viel goed mee eigenlijk. De groep bleef ook goed draaien, dus ik heb niet voor de aanval gekozen. Ik denk niet dat ik alleen harder had kunnen rijden."

"Uiteindelijk is het net niet gelukt. Ik bleef er wel in geloven want het gat bleef hangen op 20 seconden. Maar er zaten nog net iets te veel koppeltjes in de achtervolgende groep, mannen die zich konden leegrijden tot op ons wiel. We worden met de finish in zicht gegrepen, dus het was geen slechte poging."