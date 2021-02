Ex-wereldkampioen Pedersen sprint naar zege in Kuurne, Van der Poel voert straf nummer op

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft revanche genomen voor de teleurstellende Omloop in Kuurne-Brussel-Kuurne. De ex-wereldkampioen uit Denemarken klopte Anthony Turgis en Tom Pidcock in de sprint na een thriller. Mathieu van der Poel reed meer dan 80 kilometer in de aanval en plooide pas in het zicht van de streep.

De 73e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne in een notendop:

Winnaar van de dag: Trek-Segafredo werd gisteren als vermist opgegeven, maar haalt vandaag zijn gram. Jasper Stuyven stond er in het elitegroepje, Mads Pedersen kon in de slotfase terugkeren en maakte het autoritair af in de sprint. De bladzijde na de collectieve afgang in de Omloop is omgedraaid.

Trek-Segafredo werd gisteren als vermist opgegeven, maar haalt vandaag zijn gram. Jasper Stuyven stond er in het elitegroepje, Mads Pedersen kon in de slotfase terugkeren en maakte het autoritair af in de sprint. De bladzijde na de collectieve afgang in de Omloop is omgedraaid. Stuntman van de dag : Mathieu van der Poel gaf bij de start aan dat hij na zijn vroegtijdige vlucht uit de Emiraten koershardheid miste. Met een aanval van meer dan 80 kilometer heeft hij "een deftige training" achter de rug. Wat een kanjer!

: Mathieu van der Poel gaf bij de start aan dat hij na zijn vroegtijdige vlucht uit de Emiraten koershardheid miste. Met een aanval van meer dan 80 kilometer heeft hij "een deftige training" achter de rug. Wat een kanjer! Opvallend: De Omloop Het Nieuwsblad viel magertjes uit, Kuurne-Brussel-Kuurne was een koers om duimen en vingers bij af te likken. De rollen zijn in 2021 even omgedraaid.

Van der Poel met een marathonvlucht

Dat hij de wedstrijdsleutel in handen had, dat wist iedereen. Dat Mathieu van der Poel al op de Kanarieberg - op ruim 85 kilometer van de finish - zijn duivels zou ontbinden, had wellicht niemand verwacht. Met Ineos-klimmertje Jhonatan Narvaez ging de Nederlandse kampioen wel erg vroeg op zoek naar de vroege vlucht. Het peloton wist niet goed wat er gebeurde en bleef iets te lang lanteranten. Van der Poel raapte met een marge van anderhalve minuut op de andere tenoren in de geconcentreerde hellingenzone de kopgroep op. 3 dappere zielen hadden nog voldoende jus om aan te klampen: Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), Artjom Zacharov (Astana-Premier Tech) en Jonas Hvideberg (Uno) doken tot eenieders verrassing de finale in.



VIDEO: Van der Poel valt aan op de Kanarieberg: "Wat moeten we daarop zeggen, Renaat?"

Van der Poel en co worden pas op 1,5 kilometer van de finish gevat

Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Dylan Teuns en co gebruikten de Oude Kwaremont om het kaf van het koren te scheiden en hijgden vrijwel voortdurend in de nek van Van der Poel en co. 30, 20, 15, 20 en dan weer 30 seconden: de druk bleef op de ketel, maar Van der Poel en zijn speelkameraadjes weigerden te plooien en werden in een nagelbijter pas op anderhalve kilometer van de finish ingerekend. In de achtergrond was bovendien nog een groepje met onder meer Mads Pedersen en Sonny Colbrelli na veel vijven en zessen teruggekeerd. De Deense ex-wereldkampioen rook zijn kans in de groepssprint en werd op zijn wenken bediend door ploegmakker Jasper Stuyven. Pedersen was ongenaakbaar in de sprint en won een zinderende editie voor Anthony Turgis (Total Direct Energie) en "crosser" Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers).

VIDEO: Bekijk de knappe sprintzege van Mads Pedersen

Pedersen: "We hebben geantwoord met de benen"

Mads Pedersen heeft zijn collectie Vlaamse klassiekers uitgebreid met Kuurne-Brussel-Kuurne. "Voor mij was het mooi dat het weer samenkwam", doet hij het verhaal van zijn wedstrijd. "Op 10 kilometer van de streep beslisten we dat ik zou sprinten. En Jasper (Stuyven, red) trok me uitstekend op gang." Gisteren gaf zijn team niet thuis in de Omloop. "Daar hebben we het verknoeid", geeft Pedersen toe. "Dan moet je ook geen excuses zoeken, maar antwoorden met de benen. Dat hebben we gedaan." Vorig jaar won de wereldkampioen van 2019 Gent-Wevelgem en een rit in de BinckBank Tour. In 2018 finishte hij als 2e in Vlaanderen. "Ik koers hier graag", vertelt de 25-jarige Deen. "Ik houd van de kasseien én van de fans. Helaas mogen ze er nog niet bij zijn."

Rituitslag Kuurne - Brussel - Kuurne Rituitslag Kuurne - Brussel - Kuurne rit rit algemeen alg. naam ploeg resultaat 1 Mads Pedersen TFS 4:37:08 2 Anthony Turgis TDE +0 3 Tom Pidcock IGD +0 4 Matteo Trentin UAD +0 5 Jenthe Biermans ISN +0 6 Sonny Colbrelli TBV +0 7 Nils Politt BOH +0 8 Greg Van Avermaet ACT +0 9 Bert Van Lerberghe DQT +0 10 Erik Resell UXT +0 alles weergeven naam ploeg resultaat 1 Mads Pedersen TFS 4:37:08 2 Anthony Turgis TDE +0 3 Tom Pidcock IGD +0 4 Matteo Trentin UAD +0 5 Jenthe Biermans ISN +0 6 Sonny Colbrelli TBV +0 7 Nils Politt BOH +0 8 Greg Van Avermaet ACT +0 9 Bert Van Lerberghe DQT +0 10 Erik Resell UXT +0 alles weergeven