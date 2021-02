Schalke voert al voor 4e keer trainerswissel door dit seizoen

Schalke staat al een heel seizoen troosteloos laatste in Duitsland. Vorige week verloor het team van spits Benito Raman met 4-0 de derby tegen rivaal Dortmund, de 5-1 toonde 0 beterschap.

Vrijdag al waren er berichten dat de spelers in opstand waren gekomen en het vertrek van Gross hadden geëist. Zij verwijten hem een warrig beleid.



Gross was sinds december aan de slag bij Schalke, de 66-jarige Zwitser was al de 4e coach dit seizoen. Na 2 speeldagen had de club al afscheid genomen van David Wagner, waarna opvolger Manuel Baum in december de plaat moest poetsen. Na een korte interimperiode met Huub Stevens op de bank nam Gross eind december over.

De resultaten bleven slecht. Schalke staat met 9 punten uit 23 duels 8 punten onder de voorlaatste. Ze zijn 9 punten verwijderd van een veilige plaats.

"Door de ontgoochelende prestaties tegen Dortmund en Stuttgart konden we niet anders beslissen", luidt het in een persbericht.

Naast Gross zet Schalke ook zijn assistent Rainer Widmayer buiten de deur. Ook A-kern-coördinator Sascha Riether en -performance coach Werner Leuthard moeten weg, net als sportief directeur Jochen Schneider.

"De spelers moeten het in het laatste derde van het seizoen nog zo goed mogelijk doen. Dat zijn ze aan de club en de fans verplicht."

De sportieve leiding van de A-ploeg komt nu in handen van Peter Knäbel, directeur jeugd en ontwikkeling.