Jasper Stuyven na zege van Mads Pedersen: "Ik haal hier veel voldoening uit"

Jasper Stuyven won zelf in 2016 in Kuurne. "Of deze zege van Mads evenveel deugd doet? Ja, toch wel."

"Het klikt supergoed met Mads. Ik zette hem perfect af en ik haal daar veel voldoening uit."

"Hij zei me dat hij nog een goeie sprint kon doen en ik voelde dat het bij mij niet meer het geval was. Ik was in de finale niet bij de beteren."

"We vertrouwen elkaar blind en we hebben nu de perfecte revanche voor gisteren."

Al hing die revanche aan een zijden draadje door de krachttoer van Mathieu van der Poel. "Of we getwijfeld hebben dat we hem nog zouden inrekenen? Niemand was er zeker van", lachte Stuyven.

"Het was indrukwekkend, hé. Chapeau, maar het is niet omdat we hem niet kunnen volgen op de Kanarieberg dat hij elke koers wint."