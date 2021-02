Yves Lampaert: "Ballerini moet zelfs Van Aert en Van der Poel kunnen volgen"

"Ballero is echt katterap"

Davide Ballerini is een sterke sprinter, maar met zijn bonkig lijf beschikt de Italiaan over meer troeven. ""Ballero" zit in de vorm van zijn leven. Wij hebben er een kopman bij, want hij is echt "katterap"", sprak Yves Lampaert.

"Als hij zich kan sparen, zie ik hem zelfs meegaan met Van Aert en Van der Poel", gelooft de voormalige Belgische kampioen.

Lampaert zelf bolde als 56e over de streep, op 40 seconden van de winnaar. "Tactisch was het een moeilijke koers. We wisten wel dat de Molenberg een cruciaal punt zou zijn. Dat is echt een bergje voor Alaphilippe. We waren wel verbaasd dat hij alleen kwam te zitten."

"Gelukkig hadden we Ballerini nog. Na de Bosberg hebben we vol voor hem gereden."

Lampaert moest zich in de finale wegcijferen na een val. "Wat er gebeurd is, weet ik niet. Lag er wat zand of wat stof misschien? Voor ik het wist, ging ik onderuit. Gelukkig zat Tim (Declercq, red) nog bij mij. Pas op de Muur heb ik kunnen aanpikken."