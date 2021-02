Davide Ballerini is oppermachtig in massasprint (!) in Omloop Het Nieuwsblad

De 76e editie van de Omloop Het Nieuwsblad in een notendop:

Solo van Alaphilippe wordt in de kiem gesmoord

Maar toen Stybar letterlijk wegviel, stortte de pudding een eerste keer in elkaar. Net voor de Muur liepen ook de benen van de Franse springveer volledig leeg.

Een trosje met onder meer Van Avermaet, Vanmarcke, Trentin en Pidcock was op de afspraak en dook met de regenboogtrui de finale in. Die bleef maar rammelen en bleef op de Berendries moederziel alleen over.

Met meer favorieten dan knechten in de gelederen moest en zou Deceuninck-Quick Step de koers in handen nemen. Dat deed het ook op ruim 50 kilometer van de finish.

Alaphilippe rijdt iedereen uit het wiel op de Berendries:

En aan het einde wint Deceuninck-Quick Step toch

Ballerini - geen familie van wijlen Franco Ballerini, winnaar in 1995 - duldde geen concurrenten op de foto en snelde onhoudbaar naar zijn eerste klassieke zege voor verrassing Stewart, Vanmarcke, Haussler en Gilbert.

Deceuninck-Quick Step trok vol de kaart van Ballerini, iedereen bleef braaf op de schoolbanken zitten in de blauwe klas.

Bekijk de sprintzege van Ballerini:

Ballerini: "Een kinderdroom"

Voor Davide Ballerini is een droom in vervulling gegaan. "Ik ben echt superblij, het is een kinderdroom die uitkomt", sprak de 26-jarige Italiaan.

"Julian Alaphilippe zei dat het vandaag mijn dag was en dat ik de benen had om te winnen. Als de wereldkampioen zoiets zegt, geeft dat toch wat extra kracht", glunderde Ballerini.

"Het team geloofde van bij de start in mij. Dat ik win, is de mooiste manier om het vertrouwen van de ploeg terug te betalen."



Met zulke benen behoort Gent-Wevelgem ook tot zijn mogelijkheden. Ballerini: "Ik doe geen voorspellingen, ik bekijk het dag per dag. Ik rijd nog eerst enkele koersen in Italië, maar Gent-Wevelgem zal zeker weer een mooi gevecht worden. We willen opnieuw competitief zijn zoals vandaag."