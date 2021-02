Wereldkampioen Julian Alaphilippe: "Zie mezelf niet als topfavoriet voor de Omloop"

"Ik ben niet de uitgesproken kopman binnen onze ploeg"

In de Tour de La Provence bewees de 28-jarige Alaphilippe alvast dat de vorm meer dan goed zit. Hij maakte onderweg indruk en werd ook tweede in het eindklassement. "Maar dat was een andere koers, die mag je niet vergelijken met de Omloop", zegt de wereldkampioen.

"Uiteraard was ik wel blij om op deze manier aan het seizoen te beginnen. Al voelde ik me nadien wel even wat ziekjes, maar de laatste dagen gaat het beter. Qua trainingen heb ik het rustiger aan gedaan."