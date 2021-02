Tom Steels: "Julian Alaphilippe zal niet de clown uithangen in de Omloop"

Zal de Fransman meteen uitblinken in zijn regenboogkleuren? "In de Tour de la Provence hebben we al gezien dat hij zijn trui wil tonen."

"Hij is op komst", glimlachte ploegleider Tom Steels. "Hij doet donderdag nog een korte verkenning in zijn eentje."

Ook op 90 procent kan Alaphilippe goed zijn. Of hij de weerstand heeft om helling na helling mee te gaan, dat weten we pas zaterdag.

"Julian houdt ervan om show te geven. Nu ja, show: deze wedstrijden zijn gewoon gemaakt om echt te koersen. Het showgehalte is er, maar het tactische denken ook. Hij zal niet de clown uithangen."

"Hij zal het goed doen", zegt Steels over de kopman. "Maar Julian moet nog meegaan tot in Luik-Bastenaken-Luik. Dat is nog lang, hé. Deze wedstrijd komt hem goed uit, maar we zullen hem zeker niet in veel Vlaamse koersen zien."

"Conditioneel zit hij nog niet op zijn toppunt, maar hij is een toptalent en hij rijdt goed. Ook op 90 procent kan hij goed zijn. Of hij de weerstand heeft om helling na helling mee te gaan, dat weten we pas zaterdag."