Een mattentaartje of een rijsttaartje kan altijd smaken bij een stevige fietstocht. Zeker als je net de Muur van Geraardsbergen in de benen hebt. Linde Merckpoel trok met een bakfiets naar de top en verraste de renners tijdens hun verkenning van de Omloop met lekkers. En voor wereldkampioen Julian Alaphilippe had ze zelfs een extraatje mee.