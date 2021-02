Chris Janssens moet Lokeren-Temse naar 1e nationale loodsen

Begin oktober volgde Karel Fraeye Yves Van der Straeten op bij Lokeren, maar de chemie tussen beide partijen was er nooit en dus besliste Fraeye zelf om na de bekermatch tegen STVV (de laatste match van het seizoen) op te stappen.

Chris Janssens, eind jaren 90 speler bij Lokeren, moet de club volgend seizoen leiden. Hij kreeg de expliciete opdracht mee om promotie af te dwingen.

"Toen de kans zich voordeed heb ik echt niet lang moeten twijfelen. Als ik alleen nog maar dat logo zie, begint mijn hart al sneller te kloppen. Ik heb er de vijf mooiste jaren van mijn profcarrière meegemaakt."

"Natuurlijk is de uitdaging groot, de club is ambitieus. Maar dat is juist positief. Ik wil spelers die hun truitje nat willen maken, die willen vechten voor elke morzel grond. Die instelling moet je hebben, dat moet in jou zitten. De rest is trainbaar."

"Ik wil weer de magie voelen van die bijzondere band tussen spelers en supporters. Ik ken de huidige spelerskern goed, zowel zij die blijven als de nieuwkomers. Via de livestream zag ik bovendien enkele matchen. Ik heb er zin in. Dat logo moet weer schitteren", vindt de 51-jarige Janssens, die als trainer zijn sporen verdiende bij onder meer Lierse, Aalst en Dender.