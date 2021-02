Verstappen en Perez proeven voor het eerst van de nieuwe RB16B

Op een koud circuit van Silverstone mochten de beide rijders van Red Bull de nieuwe wagen voor de allereerste keer uittesten.

De 31-jarige Mexicaan Sergio Perez is nieuw bij het team. Hij maakte de overstap van wat vorig jaar Racing Point was.

"Een nieuwe auto besturen, is altijd speciaal. Voor de rijder en voor het team, dat een hele winter hard gewerkt heeft", zei Perez.

Op dinsdag reed hij nog in de RB15 van vorig jaar, woensdag mocht Perez in de gloednieuwe RB16B kruipen.

"Deze wagen heeft veel potentieel. De (weers)omstandigheden waren niet echt goed, maar het was toch prettig om de wagen eens te voelen. Het is allemaal spannend. Dat mijn naam op deze auto staat, is een droom die uitkomt."

Ook Max Verstappen testte de nieuwe bolide van Red Bull. "Dagen als deze dienen om te wennen aan de wagen en goed voorbereid te zijn voor wanneer we echt gaan testen in Bahrein", sprak de 23-jarige Nederlander.

De enige testsessie voor het seizoen is gepland tussen 12 en 14 maart in Bahrein. Het kampioenschap start op 28 maart.