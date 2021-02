Ritchie De Laet: "Hopelijk doet Lamkel Zé Rangers pijn met zijn snelheid"

Wordt het de laatste Europese verplaatsing voor Antwerp in deze campagne? "Dat zullen we zien", lachte Ritchie De Laet op de luchthaven.

"We weten wat ons te doen staat en wat we nodig hebben voor de volgende ronde. We gaan vrij ontspannen naar Glasgow."

"Ik denk dat het weer een open wedstrijd zal worden. Ik denk niet dat zij zich zullen aanpassen aan ons."

"Ze zullen hun spel blijven spelen en dan zijn er mogelijkheden om hen pijn te doen. En wij moeten alles achteraan op slot houden."

Antwerp moet zelf al zeker twee keer scoren. Het kan niet rekenen op Dieumerci Mbokani, maar Didier Lamkel Zé keert terug uit schorsing.

"We hadden gehoopt op Mbokani, maar deze match komt nog te vroeg. Hopelijk kan Didier hen pijn doen met zijn snelheid."