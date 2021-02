Te vrijgevig Antwerp trekt na doldwaze match met nederlaag naar Schotland

23:00

einde, 23 uur . Dol slot draait uit in het voordeel van de bezoekers. Rangers FC wint na een dol slot op het veld van Antwerp. Hongla leek de matchwinnaar te worden met een heerlijk afstandsschot. Daar beslisten Kent met een heerlijke dribbel en Barisic met 2 penaltydoelpunten anders over. 3-4 is de eindstand, een moeilijke opdracht wacht Antwerp in Schotland. .