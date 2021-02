Geen Russische atleten op EK indoor, ook niet onder neutrale vlag

De internationale bond World Athletics is er nog niet uit of het Russische atleten weer wil toelaten onder neutrale vlag. Rusaf wordt al sinds 2015 geschorst van alle grote atletiektoernooien, omdat er een staatsgesteund dopingnetwerk bestond.

Los daarvan was er in het verleden wel meestal een uitzondering mogelijk voor atleten die aan een lange lijst strenge voorwaarden voldeden. Zij mochten onder neutrale vlag uitkomen. Maar in november 2019 was er weer een Russisch dopingincident met hoogspringer Danil Lysenko, waarop de wereldbond zijn houding verstrengde.



Pas op het volgende Uitvoerend Comité van World Athletics, op 17 en 18 maart, wordt gedebatteerd of die neutrale status weer ingevoerd wordt, maar het EK in zaal staat van 4 tot 7 maart in Torun op het menu.

Gevolg: geen Russen op het EK indoor. Rusaf betreurt dat en maant zijn atleten aan zich voor te bereiden op het zomerseizoen. "We blijven er hard voor ijveren om onze atleten weer op internationale toernooien te krijgen." Daarvoor zal het wel eerst de nodige hervormingen moeten aantonen. Deadline daarvoor: 1 maart.