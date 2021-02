Vanthourenhout: "Omloop voor VDP en Kuurne eigenlijk ook, en anders Démare"

Sven Vanthourenhout verwacht een spektakelstuk zaterdag tussen Gent en Ninove. “De honger bij die renners is zo groot. Ze gaan strijden met open vizier." "Vergeet niet dat we nog altijd in een situatie zitten waar de wedstrijdprogramma’s nog steeds niet zijn zoals in het verleden. Heel wat voorbereidingskoersen zijn weggevallen, sommige renners zijn nog maar toe aan hun eerste koersdag. We hebben ook met jonge renners te maken, mannen die zich absoluut willen bewijzen.” Vanthourenhout kan het weten. Hij staat erom bekend veel contact te hebben met de Belgische renners. “Er zijn weinig nieuwtjes. Iedereen heeft wel zin om hier in Vlaanderen te beginnen koersen. Maar ik ben vooral blij dat bijna iedereen een goeie winter heeft gehad. Veel blessures en ziektes zijn er niet geweest. En laat ons eerlijk zijn. In 2020 en 2021 is dat allemaal toch niet zo evident.”

"Als Van der Poel start, is hij de grote favoriet"

Officieel is het nog niet, maar de kans is groot dat Mathieu van der Poel zaterdag start in Gent. "Het is logisch dat zijn ploeg er alles aan zal doen om hem aan de start te krijgen. Dat is voor de ploeg belangrijk en voor Mathieu zelf ook." "Als hij op de startlijst komt, is hij de grote favoriet voor mij. Wat ik van hem gezien heb in de UAE Tour is gewoon indrukwekkend." Vanthourenhout zag hem deze winter aan het werk in het veld en ook de komende weken zal Van der Poel zich in de kijker rijden. Zijn de andere toppers bezig met de komst Van der Poel? “Ik denk dat ze vooral met zichzelf bezig zijn." "Ze zijn zich aan het focussen en gaan nu met de ploeg alles nog eens goed verkennen. Uiteraard weten ze ook wel dat als Mathieu start, hij ook meteen topfavoriet is. Maar die mannen gaan toch vooral van hun eigen sterkte uit.”

"Als "die 3" hun zinnen op een race gezet hebben, wordt het moeilijk voor de rest"

Dat Van der Poel in orde is weten we. En na de koersen in de Provence kunnen we achter de naam van Julian Alaphilippe ook een paar sterretjes zetten. Wout van Aert is er dit weekend nog niet bij maar zit in Tenerife ook niet stil op zijn berg. Zit de rest dan met een probleem? “Laat ons eerlijk zijn. Je ziet wat je ziet. Daar kan je niet rond. Je hebt de grote drie. Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Wout van Aert (die pas start in de Strade Biache). Als er niets mis gaat, zullen zij heel wat wedstrijden domineren." "En als die mannen hun zinnen ook gezet hebben op bijvoorbeeld Dwars door Vlaanderen en de E3, dan wordt het moeilijk voor de rest. Dat is waar. Dan gaat er niet zo heel veel meer overblijven.” Moet de rest dan wanhopen? “Nee want om te winnen moet alles echt wel in de plooi vallen. Hoe sterk je ook bent, Je mag geen pech hebben, de ploeg moet draaien, je wint niet met een vingerknip een monument zoals de Ronde of Parijs-Roubaix." "Bovendien komen er na die 3 heel wat mannen die ook nog een (semi-)klassieker willen en kunnen winnen. Ik denk aan Van Avermaet, Stuyven, Wellens, Naesen, Lampaert, .. en dan praat ik alleen over de Belgen en vergeet ik Philipsen nog. Die gaan zich ook in de kijker willen rijden. Het wordt

boeiend.”

De anderen hoeven niet te wanhopen, want om te winnen moet alles in de plooi vallen. Hoe sterk je ook bent. Sven Vanthourenhout

Wat kunnen de oudjes?

Vanthourenhout zou de "oudere" generatie niet zomaar afschrijven. “We kijken vaak naar de jonge mannen en de gemiddelde leeftijd in het peloton is ook een stuk gezakt in vergelijking met vroeger." "Maar toch ben ik benieuwd naar de verschuivingen die gebeurd zijn. Trentin naar UAE, Van Avermaet die naar AG2R gaat, … Die “ouderen” zullen nog altijd ambitieus zijn en het willen waarmaken. AG2R heeft zich heel erg versterkt. Het is toch weer hard uitkijken naar dit voorjaar.”