VIDEO: Indrukwekkende Mathieu van der Poel vliegt naar de zege in UAE-opener mét waaiers

Mathieu van der Poel heeft dus niet lang moeten wachten op zijn eerste zege van het wegseizoen. De Nederlander is meteen ook de eerste leider in de UAE Tour. "Het is een heel zware race geweest", zei de kopman van Alpecin-Fenix weinig verrassend in het flashinterview.

"Ik had heel goede benen vanaf de start en na de tussensprint kon ik meegaan met de grote kopgroep. Ik wist dat ik het kon afmaken, maar ik had het niet echt verwacht. Het is uiteraard heel leuk om aan het wegseizoen met een overwinning te beginnen."

"Nogmaals: ik had het echt niet verwacht. Na het WK veldrijden in Oostende heb ik vooral gerust. Na één week training met het team ben ik naar hier gekomen. Ik heb mijn veldritvorm blijkbaar meegenomen naar de woestijn."