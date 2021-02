UEFA schrapt ook EK's voor U19: "Gezondheid komt op de eerste plaats"

Eerder werd onder meer ook al het EK U19 van vorig jaar afgelast en werden de EK's U17 voor dit jaar van de kalender gehaald. "Het is spijtig dat jeugdcompetities niet kunnen doorgaan, maar de gezondheid en veiligheid van de jonge spelers komen op de eerste plaats", zegt de UEFA.

Bij de mannen waren de jonge Duivels in de eerste kwalificatieronde ingedeeld in een groep met bekerhouder Spanje, Finland en de Faeröer. Die wedstrijden zouden van 24 tot 30 maart in België gespeeld worden. Het EK zelf zou begin juli in Roemenië plaatsvinden.

Bij de vrouwen was dat eind juli in Wit-Rusland. De Belgische U19 zat als organisator in een kwalificatiegroep met Zweden, Azerbeidzjan en Cyprus (5-13 april).