Toeschouwers weer toegelaten in Premier League voor... slotspeeldag?

De regering van het Verenigd Koninkrijk mikt op 17 mei als vroegste datum voor fase 3-versoepelingen. Sportlocaties zouden dan weer voor toeschouwers worden geopend. Het Premier League-seizoen eindigt op 23 mei en kan dus nog net de versoepelingen meepikken.



Stadions met meer dan 40.000 zitplaatsen zouden maximaal 10.000 fans mogen plaatsen. De thuisbasis van Premier League-leider Manchester City voldoet aan die eisen. De Bruyne zou het op de laatste speeldag voor 10.000 man mogen opnemen tegen Everton.

Het is niet de eerste keer dat Premier League-ploegen fans mogen verwelkomen in hun stadions. In december mochten nog tot 2.000 fans een wedstrijd bijwonen. De verspreiding van nieuwe varianten van COVID-19 gooiden later in de maand roet in het eten en alles werd opnieuw achter gesloten deuren gespeeld.

De regering zal ook "pilots" uitvoeren om te onderzoeken hoe sportevenementen in de toekomst zonder "social distancing" kunnen plaatsvinden. Er wordt gekeken naar andere maatregelen: een testsysteem bijvoorbeeld.