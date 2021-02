Hordeloopster Eline Berings blijft 2 honderdsten boven EK-limiet: "Zuur"

Berings moet nu hopen op een deliberatie om begin volgende maand in actie te mogen komen op het EK in Polen.

Vandaag kreeg Berings een laatste kans tijdens het Belgisch kampioenschap. In de gloednieuwe atletiekhal in Louvain-la-Neuve bleef ze 2 honderdsten boven de limiet: 8"12. Met een tijd van 8"09 ging de winst naar Anne Zagré (die haar ticket voor het EK al beet heeft).

"EK of geen EK, jullie zijn nog niet van mij af"

"Ik heb een beetje een abonnement op net niet de laatste jaren", reageert Eline Berings na haar wedstrijd. "Niet qua limieten, maar het is al een paar keer zo geweest. Het is zuur."

"Maar ik ben wel trots op mijn finale. Ik liep eindelijk weer veel agressiever, meer als mezelf. Voordien liep ik te veel met twijfels en onzekerheid en was ik mentaal wat moe. Ik heb mezelf niets te verwijten."

Berings eindigde op de 19e plek op de Europese jaarranglijst. Voldoende voor deliberatie voor het EK indoor? "Ik heb geen idee wat hun beleid daarin zal zijn. Uiteraard hoop ik van wel. Geef me nog 2 weken en dan zal ik nog een ander niveau halen."

Hoe belangrijk is dat EK indoor, met de Spelen van Tokio in het achterhoofd? "Ik zie alles apart. Een EK is een EK op zich. Ik wou/wil er staan. Maar we zullen zien, het kan zijn dat ik er dus niet zal staan. De weg naar Tokio gaat voort."

"EK of geen EK, jullie zijn nog niet van mij af. Ik ga sowieso door tot de zomer, dat staat 100% zeker vast. Ik denk dat het ook realistisch is dat ik er zal staan in Tokio, met een minder verstoorde voorbereiding."