Nafi Thiam moet passen voor BK indoor na positieve coronatest

Nafi Thiam zou op het BK in Louvain-la-Neuve als enige deelnemen in het verspringen, maar de olympische kampioene in de zevenkamp moet dus verstek laten gaan door een coronabesmetting. Thiam vertoont geen symptomen.

Vorig weekend nam Thiam nog deel aan een meeting in Val-de-Reuil, Frankrijk. Begin maart staat in Polen het EK indoor op het menu. Het is voorlopig niet duidelijk welke impact deze coronabesmetting heeft op Thiams programma. Haar deelname aan het EK was sowieso nog onder voorbehoud.