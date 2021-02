Casse blijft op zoek naar topvorm en grijpt ook in Tel Aviv naast medailles

2021 is voorlopig nog niet het jaar van Matthias Casse. De grote Belgische judohoop ging er in januari meteen uit op de prestigieuze Masters. Een blamage voor de nummer 1 van de wereld, die dit jaar met gouden ambities toewerkt naar de Spelen in Tokio.

Op de Grand Slam in Tel Aviv hoopte Casse zich te herpakken met een glansprestatie, maar onze landgenoot werd in zijn kwartfinale gewipt door de rus Lappinagov, de nummer 14 van de wereld.

In de herkansingen kon Casse zichzelf wel nog trakteren op een kamp om brons, nadat hij de Duitser Ressel versloeg, maar in die kamp om het brons toonde Casse zich opnieuw kwetsbaar.

Na een afwachtende kamp tegen de Nederlander De Wit, de nummer 5 van de wereld, moest een golden score de beslissing brengen en daarin was het De Wit die met een waza-ari de partij kon beslissen.

Nog geen hoogvorm dus voor Casse, die in vergelijking met vorige maand wel groeit qua niveau. In Tel Aviv zagen we verder ook nog een goede prestatie van Gabriella Willems, die net als Casse het onderspit moest delven in de kamp om brons.