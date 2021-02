Vercauteren geeft de moed niet op: "Hebben het gevoel dat het toch kan"

Antwerp gaf na een dolle slotfase de overwinning uit handen tegen Rangers FC. De ploeg van Frank Vercauteren staat voor een moeilijke opdracht volgende week. Toch is de coach van Antwerp strijdlustig: "Ik weet niet of deze ploeg echt niet aan te pakken is."

Een wedstrijd tussen 2 goed verdedigende ploegen beloofde weinig kansen op te leveren. Niets was minder waar. Ook trainer Frank Vercauteren was verrast door het dolle wedstrijdverloop. "Je had veel verwacht van de wedstrijd, maar dat niet." "Vandaag kon het ook gewoon 5-5 of 6-6 zijn. Dat was buiten de verwachtingen. We creëren kansen en maken doelpunten, dus we hebben op dat gebied niet te klagen."

Toch is Vercauteren niet tevreden met de foutenlast achterin. "In de eerste helft kwam elke mogelijkheid die ze hadden door ons, door individuele foutjes. Het mag niet gebeuren en zeker op dit niveau wordt dat afgestraft", weet de coach van Antwerp.

Ik was helemaal niet onder de indruk van de Rangers. Frank Vercauteren

"We hebben vandaag niet verloren tegen een veel betere ploeg, integendeel. Het kon helemaal anders uitdraaien. Maar zij hebben kwaliteiten en kunnen op offensief vlak het verschil maken." Vercauteren ziet mogelijkheden volgende week. "Langs de andere kant was ik helemaal niet onder de indruk van de Rangers. We hebben wel het gevoel dat het toch kan. Ik weet niet of deze ploeg echt niet aan te pakken is", aldus een strijdvaardige trainer. "Als we de verdediging kunnen verbeteren, ben ik ervan overtuigd dat we aanvallend kunnen verrassen. Ik ben ontgoocheld over het resultaat, maar we zullen niet opgeven."

Jordan Lukaku: "Individuele fouten worden afgestraft"

Jordan Lukaku geeft toe dat de ploeg fouten maakte in verdedigend opzicht. "Het is spijtig dat we vandaag een goede prestatie neerzetten, maar bij elk tegendoelpunt, behalve de dribbel, een fout maken. We hebben individuele fouten gemaakt, op Europees niveau wordt dat afgestraft." Toch is de linksachter strijdlustig. "Het is een goede ploeg, maar we hebben vandaag gezien dat we tegen hen kunnen strijden. We moeten ervoor gaan. We gaan naar daar en we zien wel wat er gebeurt", aldus Lukaku.

Bij Lior Refaelov liggen de fouten achterin ook zwaar op de maag. "Normaal gezien is 3 keer scoren meer dan genoeg. Wanneer je de organisatie niet dichthoudt achterin, gebeuren zo'n dingen." "Om de volgende ronde te bereiken moet iedereen op zijn hoogste niveau spelen", weet de ervaren middenvelder. "Volgende week wordt een zware opgave, maar in voetbal is alles mogelijk. Ze hebben een groot voordeel, maar we gaan ons best doen."

Ook Pieter Gerkens is ontgoocheld met het resultaat. "De eerste goal die we tegenkrijgen is een beetje ongelukkig natuurlijk. Daarna denk ik dat we ons goed herstellen en goed op voorsprong komen." "Ik denk dat we hier geen 4 doelpunten mogen slikken. Het is zuur dat we zoveel tegendoelpunten slikken. We hebben getoond dat we kunnen scoren tegen deze ploeg. Laat ons hopen dat we dat volgende week opnieuw kunnen doen. Het is nog zeker niet gedaan", besluit Gerkens.

Steven Gerrard (coach Rangers): "Het is nog niet over"