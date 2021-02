Ismaël Bako na 2 jaar weer bij Belgian Lions: "Blij iedereen terug te zien"

"Ik heb bij Lyon veel ervaring opgedaan en ben er sterker geworden. Nu ben ik blij om iedereen terug te zien bij de nationale ploeg. De Lions zijn als familie voor mij en het doet altijd pijn om er niet bij te kunnen zijn. Ik ben mijn club dankbaar dat ze me dit gunnen, want ik mis wel de EuroLeague-match tegen Bayern München."

"Dat had ik zelf ook niet verwacht", reageert Bako. "De club zei me dat de mogelijkheid bestond en dan heb ik erover gesproken met Jacques Stas (manager van de Belgian Lions, red). Daarna hebben we beslist dat ik zou komen."

Sinds zijn vertrek bij Antwerp Giants verdedigt Ismaël Bako de kleuren van het Franse topteam ASVEL Lyon. De club van NBA-legende Tony Parker is ook actief in de EuroLeague en gaf Bako de voorbije twee jaar niet vrij, maar nu kreeg hij wel toestemming om naar de Belgian Lions af te zakken.

Bondscoach Gjergja: "In schoonheid afsluiten"

De Belgian Lions spelen zaterdag tegen Denemarken en maandag tegen Tsjechië. Bondscoach Dargio Gjergja zal zijn team gewoontegetrouw op scherp zetten.

"We zullen vooral een goede mentaliteit moeten tonen en een heel goede, agressieve verdediging ontwikkelen, vanaf de eerste tot de laatste minuut", zegt Gjergja. "Er zal continu geschoven worden in de verdediging, daar moeten we klaar voor zijn. In deze periode is het moeilijk je voor te bereiden, we zullen reactief moeten zijn."



Zelfs als de Lions Denemarken verslaan, zal Gjergja geen verslapping dulden tegen Tsjechië. "Wat er ook gebeurt, we gaan niet relaxed spelen tegen Tsjechië. We zullen pas maandagavond ontspannen met de kwalificatie op zak. We moeten in schoonheid afsluiten, dat is belangrijk voor ons imago. Je speelt voor je land, dan kan je niet relaxed zijn."