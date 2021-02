Giro-winnaar Geoghegan Hart: "Wielrennen heeft een probleem met diversiteit"

Wielrennen is bijna uitsluitend een blanke sport en dat betreurt Ineos-renner Tao Geoghegan Hart.

"De wielersport heeft een probleem met diversiteit en inclusie. Dat is een feit. Ik voel dat het wielrennen nog niet voldoende heeft betekend op dit gebied voor de maatschappij. En ik evenmin."



Daarom gaat de Britse Giro-winnaar een belofte ondersteunen binnen Hagens Berman Axeon, de Amerikaanse formatie van Axel Merckx waar Geoghegan Hart zelf gevormd is.

Samen met Merckx en zijn team gaat Geoghegan Hart op zoek naar een beloftevolle renner die vanaf 1 augustus begeleid zal worden binnen de opleidingsformatie.

"We zijn zo trots om met Tao samen te werken aan dit nieuwe programma", reageert Axel Merckx.

"De kwestie van diversiteit en inclusie in het wielrennen nemen we niet licht op. We geloven oprecht in dit programma en willen dit helpen tot stand komen binnen de sport. Ik denk dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben beter te doen", besluit Merckx.