Sofia Kenin met spoed geopereerd in Melbourne

“Ik ben naar de toernooiarts gestapt met hevige buikpijn. Uit de CT-scan werd een ontsteking van de appendix vastgesteld. Daarop ben ik geoppereerd en is de ontsteking verwijderd”, vertelt Kenin op Twitter.

Kenin is nog in de Australië omdat ze vorig week in actie kwam op de Australian Open, waar ze haar succes van vorig jaar niet kon herhalen.

In de tweede ronde moest de nummer vier op de wereldranglijst haar meerdere erkennen in de Estse Kaia Kanepi (WTA-65) (6-3, 6-2).