Titelverdedigster Sofia Kenin in tranen naar huis: "Kon de druk niet aan"

Sofia Kenin bleef ver onder haar normale niveau en dat betaalde de 22-jarige Amerikaanse cash tegen Kaia Kanepi, die vorige week tegen Elise Mertens nog de finale verloor van de Gippsland Trophy.

Met de tranen in haar ogen verliet Kenin na een lamlendige partij de arena. Het vocht was bijlange nog niet opgedroogd toen ze even later de pers moest trotseren.

"Ik was niet voor de volle 100% bij de zaak. Fysiek noch mentaal. Het was niet goed. Het vreemde is dat de voorbereiding perfect verlopen is. Daar ligt het echt niet aan", zei Kenin.

"Wat het dan wel is? Ik ben slecht omgegaan met de druk om mijn titel hier te verdedigen en ik ben nooit in mijn ritme gekomen. Ja, ik had kansen, maar ik heb ze niet benut. Ik was gewoon veel te nerveus."

Kenin is de derde speelster uit de top 10 die het toernooi moet verlaten. Gisteren sneuvelden ook al de Canadese Bianca Andreescu (WTA-9) en de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-8) in de 2e ronde.