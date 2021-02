In het spoor van Lampaert: "Als Yves Parijs-Roubaix wint, mag hij mooiste koe kiezen"

"Die slechte karrenbanen in de Franse velden zijn machtig"

"Iedereen heeft geluk en tegenslag. Maar als je blijft werken en er blijft in geloven, dan kom je aan de finish en ben je uiteindelijk tevreden over de koers die je gereden hebt. Ik hoop dat ik mijn droom dit jaar kan waarmaken: Parijs-Roubaix winnen."

"Roubaix is een metafoor voor het leven. In het leven heb je periodes waarin het gemakkelijk gaat, dat zijn de asfaltwegen. Maar er zijn ook periodes waarin je het moeilijker hebt, dat zijn de kasseistroken."

"Voor mij is Parijs-Roubaix mijn droomkoers omdat dat de meest mythische wedstrijd is. Die slechte karrenbanen in de Franse velden zijn machtig."

"Vanaf toen wist ik dat dat een machtige koers was. Blijven vechten tot het einde van elke kasseistrook. Dat maakt het zo plezant", vertelt Lampaert in Iedereen Beroemd.

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) droomt ervan om Parijs-Roubaix (11 april) te winnen. Zijn liefde voor "de Hel" bloeide open in 2012, toen hij 2e eindigde in de beloftenwedstrijd na Bob Jungels.

Nonkel Geert: "Als Yves wint, geef ik hem een hoofdschotel"

Lampaert gaat tijdens zijn trainingstochtje op bezoek bij nonkel Geert, de man die Yves aanzette om te koersen.



"Ik was ervan overtuigd dat Yves meteen ging meedoen. Bij de jeugd was Yves sterk, maar niet altijd slim. Gelukkig is hij slimmer geworden", zegt nonkel Geert, die veehandelaar is.



"Als Yves Parijs-Roubaix wint, dan is zijn carrière geslaagd. Parijs-Roubaix is de hoofdschotel van het menu."

Bij een zege wacht Lampaert ook letterlijk een hoofdschotel van nonkel Geert. "Hij mag dan het mooiste beest (een koe ter waarde van 2.500 euro) uit mijn stal komen kiezen. Hij zal er veel werk aan hebben om die op te eten."