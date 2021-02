Gewichthefster Nina Sterckx na zwaar jaar: "Soms dacht ik: waar ben ik mee bezig?"

Ze konden wel niet meer terecht in de sporthal van de Hogeschool, maar vonden gelukkig onderdak in de fitnessruimte van de wielerbaan Eddy Merckx, even verderop aan de Gentse Watersportbaan.

Gelukkig hoeft dat alleen trainen al even niet meer: nadat de regels versoepeld werden, kon dat weer samen met coach Tom Goegebuer en Annelien Vandenabeele, ook een topper in wording.

"Dat maakte het nog lastiger: ik moest alleen trainen en zag bijna niemand meer. Het was echt zwaar: trainen terwijl alle wedstrijden wegvielen. Stoppen is niet echt in me opgekomen, maar soms dacht ik wel: waar ben ik mee bezig?”

"Olympische Spelen? Kans grijpen als die zou komen"

Het trainen is weer aangenamer, heeft Sterckx ook weer met een concreet doel voor ogen? "Dat probeer ik niet meer te doen. Want vorig jaar trainde ik telkens naar de volgende wedstrijd en als die dan weer werd afgelast, was dat telkens heel zwaar om mee om te gaan."

"Dus ik heb nu voor mezelf beslist om enkel te focussen op wat zeker is. Dat zijn de trainingen. Via die trainingen probeer ik te zorgen dat ik klaar ben als er een wedstrijd komt, maar ik richt me dus niet meer op die wedstrijd zelf."

Dat geldt ook voor de Olympische Spelen, waarvoor Sterckx zich nog kan plaatsen. Als die kans komt, dan moeten we die wel grijpen vult coach Goegebuer aan.

"Half maart is er een selectiewedstrijd in Colombia en iets later volgt het EK. Twee kwalificatiewedstrijden dus, maar we hopen om te beginnen dat ze zullen doorgaan."