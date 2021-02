Stien Vanhoutte sluit WK schaatsen af met 22e plaats: "Ervaring opgedaan"

Stien Vanhoutte is tevreden met de ervaring die ze op het WK afstanden in Heerenveen heeft opgedaan. Op de 500 meter ging het goed, op de 1.000 meter was het zaterdag wat minder met een 22e plaats.

"Maar het belangrijkste was dat we wedstrijdervaring hebben opgedaan", reageert ze. "Door corona hebben we in eerste instantie weinig wedstrijden kunnen rijden. Ik ben blij dat we de afgelopen weken serieus hebben kunnen schaatsen."

Vanhoutte had graag de nationale records uit de boeken gereden, maar daar kwam het niet van. Op de 500 meter strandde ze op 5 honderdsten, op de 1.000 meter zat ze er een halve seconde boven.

"De buitenbochten liggen me nog steeds niet zo goed. Ik vind het moeilijk om het juiste ritme te houden. Ik ben heel perfectionistisch. Ik wil het goed doen, maar alles tegelijk dat lukt niet."

De focus van Vanhoutte gaat nu weer op studeren. In maart heeft ze twee examens voor haar studie fysiotherapie aan de Universiteit van Gent. "Die examens zijn door het schaatsen verplaatst. In de bubbel heb ik nog wel een beetje kunnen studeren."