Monsterdunk van LeBron James helpt Lakers aan 7e zege op rij

De LA Lakers stonden tegen Memphis op een bepaald moment 20 punten in het krijt, maar herpakten zich nog. Onder impuls van Anthony Davis (35 punten) en LeBron James (28 punten) won LA met 115-105. Deze monsterdunk van LeBron was het hoogtepunt van de wedstrijd.

In het duel tussen Dallas en New Orleans trokken de Mavericks aan het langste eind dankzij een ontketende Luka Doncic. De Sloveen vestigde een persoonlijk record met 46 punten en stuwde Dallas zo naar een 143-130-overwinning. Kristaps Porzingis was ook in goeie doen met 36 punten.