Sioen zocht in 2018 Belgische mama van Kriechmayr op: "Hij noemt me moeke"

Truus Vermeire uit Bornem trok 40 jaar geleden naar Oostenrijk. Daar leerde ze Heinrich Kriechmayr kennen. "We zijn verliefd geworden op elkaar in de skilift." Enkele jaren later mondde die liefde uit in een baby: Vincent.

"Ik heb met mijn man vele jaren skilessen gegeven. Onze kinderen zijn op skilatten geboren", zegt Truus aan Sioen.

In Pyeongchang wou het voor Kriechmayr nog niet helemaal lukken, maar op het WK in Cortina d'Ampezzo was hij wel meteen goed voor goud, op de super-G. En dat 1 jaar voor nieuwe Olympische Winterspelen.

Maar hoe verbonden voelt Kriechmayer zich zelf met zijn tweede vaderland, België? "Ik voel me vooral verbonden met de frietjes", lacht hij. Kent hij Nederlandse woorden? "Slaapwel", is het eerste waar hij aan denkt. "Hij noemt mij ook moeke in plaats van mama", geeft Truus nog mee.