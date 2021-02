Red Flames verhuizen van Leuven naar Brussel voor Oranje-duel

De beslissing tot de verhuis drong zich op door de slechte staat van het veld in Leuven, bericht de Belgische voetbalbond (KBVB). "De locatiewijziging komt er, nadat Oud-Heverlee Leuven verplicht was werken aan het veld uit te voeren."

"Door de snelle opeenvolging van wedstrijden, in combinatie met het slechte weer, verkeerde de speelmat niet in optimale staat. Door de huidige weersomstandigheden hebben die werken vertraging opgelopen."

"Daardoor was het noodzakelijk dat wij op zoek gingen naar een ander beschikbaar stadion. De voetbalbond dankt Oud-Heverlee Leuven alsook de stad Brussel voor hun samenwerking en hun kostbare steun."

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg speelt vriendschappelijke wedstrijden tegen Nederland en Duitsland in het kader van de "Three Nations, One Goal"-campagne.

Daarmee zetten de 3 landen hun gezamenlijke kandidatuur in de verf om het WK vrouwenvoetbal in 2027 te organiseren. Drie dagen na de match tegen de Oranje Leeuwinnen staat in Aken een duel met Duitsland op het programma.