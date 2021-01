Red Flames spelen tegen Nederland en Duitsland om gezamenlijke kandidatuur WK 2027 te promoten

Drie dagen later staat in Aken een duel met Duitsland op het programma. Tot slot staan de Oranje Leeuwinnen op woensdag 24 februari in Venlo tegenover de Duitse vrouwen.

Bondscoach is blij: "Oefenen tegen nummer 2 en nummer 4 van de wereld"

Naast het symbolische aspect zijn de oefenwedstrijden ook een grote sportieve kans, zo benadrukt Ives Serneels, bondscoach van de Red Flames, die 17e staan in de wereld.

"Ik ben blij tegen 2 toplanden te spelen", aldus Serneels. "Duitsland staat op de 2e plaats van de FIFA-wereldranglijst en Nederland op de 4e. Ons doel is om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de kwalificaties voor het WK 2023 en de eindronde van het Europees kampioenschap in 2022."

"Deze tegenstanders vormen dus een uitstekende voorbereiding. Bovendien reizen we door de korte afstanden enkel heen en weer, wat een echt voordeel is, nog meer in de context van de gezondheidscrisis die we nu meemaken."

In oktober 2020 kondigden de voetbalbonden van België, Duitsland en Nederland aan gezamenlijk een gooi te doen naar de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027.

Nederland was in 2017 al gastheer voor het EK voor vrouwen. Duitsland organiseerde in 1989 en 2001 het EK en in 2011 het WK. Voor België zou het WK van 2027 het eerste grote eindtoernooi voor vrouwen zijn.